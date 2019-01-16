Аресты и штрафы: в Узбекистане ужесточают наказание за оборот валюты

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 января подписал закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот иностранной валюты, документ опубликовало "Народное слово".

Соответствующие дополнения и изменения внесены в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс.

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Теперь такие преступления наказываются административным арестом до 15 суток либо исправительными работами или ограничением свободы от 2 до 3 лет. Штрафы выросли с 3 до 20 минимальных размеров заработной платы.

Если незаконным оборотом валюты занимаются опасный рецидивист или группа лиц по предварительному сговору, то штраф может увеличиться до 500 МРЗП, а лишением свободы – до 5 лет. Ранее преступникам грозили общественные работы от 360 до 480 часов.

При этом гражданин, добровольно заявивший о готовящемся преступлении или явившийся с повинной, под ответственность не попадает.