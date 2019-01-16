20:38 16 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Преступник за решеткой

В Алмалыке мужчину взяли с тремя килограммами марихуаны

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
Получить короткую ссылку
42 0 0

Правоохранительные органы провели 11 января оперативно-розыскные действия, возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В городе Алмалыке Ташкентской области 11 января задержали мужчину с 2,7 килограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД.

"11 января 2019 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в городе Алмалыке Ташкентской области у гражданина Д.С. было обнаружено и изъято 2 кг. 645.8 гр. наркотического вещества марихуана", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Узбекистан активно борется с распространением наркотиков. В октябре президент Шавкат Мирзиёев выпустил закон о лишении свободы за незаконный оборот синтетических веществ – так называемых "спайсов". Тюремный срок может составить от 8 до 15 лет.

Ранее также сообщалось, что в России Дзержинский районный суд Волгограда осудил двоих уроженцев Таджикистана за продажу наркотиков через интернет, их приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Теги:
Узбекистан, Наркотики, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Как правильно заходить в купель во время крещенских купаний – инструкция от спасателей
Как правильно погружаться в прорубь: советы спасателей
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054