В Алмалыке мужчину взяли с тремя килограммами марихуаны

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В городе Алмалыке Ташкентской области 11 января задержали мужчину с 2,7 килограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД.

"11 января 2019 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в городе Алмалыке Ташкентской области у гражданина Д.С. было обнаружено и изъято 2 кг. 645.8 гр. наркотического вещества марихуана", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Узбекистан активно борется с распространением наркотиков. В октябре президент Шавкат Мирзиёев выпустил закон о лишении свободы за незаконный оборот синтетических веществ – так называемых "спайсов". Тюремный срок может составить от 8 до 15 лет.

Ранее также сообщалось, что в России Дзержинский районный суд Волгограда осудил двоих уроженцев Таджикистана за продажу наркотиков через интернет, их приговорили к 10 годам колонии строгого режима.