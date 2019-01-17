В Узбекистане младенец заживо сгорел в колыбели

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Зааминском районе Джизакской области произошел пожар в частном доме, передает Uznews со ссылкой на ГСПБ МВД.

В спальной комнате дома сгорели ковер, ватный матрас и колыбель, где спал годовалый младенец 2018 года рождения.

По предварительной версии экспертов, причиной пожара стал самодельный обогревательный прибор, который находился недалеко от кроватки с малышом.

Врачам не удалось спасти ребенка, и он погиб от полученных ожогов.

В ноябре в Самарканде шестилетняя девочка сожгла колыбель, в которой спал ее двухмесячный брат. Родители оставили детей без присмотра, и девочка, играя со спичками, подожгла колыбель, в которой находился младенец. Огонь удалось потушить родителям, а дети были доставлены в больницу с ожогами различной степени.