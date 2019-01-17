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Младенец

В Узбекистане младенец заживо сгорел в колыбели

CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Происшествия
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Пожар возник из-за возгорания самодельного обогревательного прибора.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Зааминском районе Джизакской области произошел пожар в частном доме, передает Uznews со ссылкой на ГСПБ МВД.

В спальной комнате дома сгорели ковер, ватный матрас и колыбель, где спал годовалый младенец 2018 года рождения.

По предварительной версии экспертов, причиной пожара стал самодельный обогревательный прибор, который находился недалеко от кроватки с малышом.

Врачам не удалось спасти ребенка, и он погиб от полученных ожогов.

В ноябре в Самарканде шестилетняя девочка сожгла колыбель, в которой спал ее двухмесячный брат. Родители оставили детей без присмотра, и девочка, играя со спичками, подожгла колыбель, в которой находился младенец. Огонь удалось потушить родителям, а дети были доставлены в больницу с ожогами различной степени.

Теги:
Пожар, МВД, Джизакская область, Узбекистан



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