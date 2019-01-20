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Пьяные разборки в Кашкадарье привели к трагедии

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Конфликт, переросший из обычного спора в драку, закончился смертью человека.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Пьянство до добра не доводит. Подтверждение тому – еще одно преступление в Кашкадарьинской области.

В четверг, 17 января, жители Яккабагского района Кашкадарьинской области вместе проводили вместе, распивая алкогольные напитки.

Знакомые поссорились, завязалась драка, в ходе которой один мужчина избил другого. В результате одному из них, Ю.Х., понадобилась срочная госпитализация.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь мужчина скончался", - сообщила пресс-служба МВД республики.

Преступник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

Теги:
Убийство, Происшествие, Узбекистан



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