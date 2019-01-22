18:20 22 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Женщина в наручниках

Молоденькая домработница обокрала дом своих хозяев в Самарканде

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
Получить короткую ссылку
13210

Люди лишились ценностей по вине домработницы, которая не погнушалась совершить кражу ради наживы.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Домработница, наводившая порядок в одном из домов в Самарканде, окажется на скамье подсудимых. Оказалось, что уборщица вынесла из хозяйского дома драгоценности.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, некий гражданин обратился к правоохранителям с заявлением, в котором указал, что из его дома пропали украшения на крупную сумму.

По его словам, кража была совершена в период с 15 декабря 2018 года по 20 января 2019 года.

Сотрудники органов внутренних дел задержали 21-летнюю домработницу, жительницу Кашкадарьинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
Самарканд, Кража, Происшествие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мусульманские женщины в объективе фотографа
Мусульманские женщины в объективе фотографа
Видео танца директора школы в Китае покорило пользователей
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054