Битое стекло и мятое железо: ДТП произошло на Малой кольцевой в Ташкенте

Неизвестно, насколько сильно пострадали участники аварии, однако движение на данном отрезке дороги было затруднено.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня в Ташкенте.

Как сообщают пользователи соцсетей, ставшие свидетелями аварии, столкновение произошло на Малой кольцевой дороге, недалеко от фабрики "Амилов".

На фото видно, что пострадали автомобили Nexia 3 и Lacetti.

© Sputnik / Павел Львов Столкновение мажоров: легковое авто опрокинулось на крышу в Юнусабаде

Машины развернуло, так что они частично перекрыли движение.

Информации о том, получили ли участники аварии травмы, нет.

На днях в Ташкенте произошла аналогичная авария, когда на пересечении улиц Уста Ширин и Ахмада Дониша в Юнусабадском районе столкнулись два автомобиля Chevrolet - Cobalt и Lacetti. За рулем автомобилей находились молодые люди 18 и 24 лет.

В результате столкновения один из автомобилей опрокинулся на крышу.