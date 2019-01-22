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Футболист Кардифф Сити Эмилиано Сала

Пропавший самолет с футболистом "Кардиффа" Сала запрашивал посадку

twitter.com/CardiffCityFC
Происшествия
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Самолет с двумя людьми на борту пропал с радаров в районе Нормандских островов, на борту были пилот и футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Над Ла-Маншем пропал легкомоторный самолет, на борту которого находился футболист клуба английской премьер-лиги "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, перед пропажей экипаж самолета запрашивал разрешение на посадку.

Самолет с двумя людьми на борту пропал с радаров в районе Нормандских островов. В нем находились пилот и 28-летний аргентинский нападающий "Кардиффа" Сала, сообщает Sky Sports.

Экипаж пропавшего самолета запрашивал разрешение на посадку, говорится в заявлении полиции острова Гернси.

"Самолет находился на высоте 5000 футов (около 1500 метров). При пролете над островом Гернси экипаж попросил разрешение снижаться. Диспетчер потерял связь с самолетом, когда он летел на высоте 2300 футов", - отмечается в сообщении полиции, которое приводит Mirror.

Клуб "Кардифф", выступающий в Английской премьер-лиге, после 23 туров набрал 10 очков и занимает 18-е место в таблице. Сала перешел в "Кардифф" 20 января этого года из французского "Нанта".




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