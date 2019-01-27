В Узбекистане пресекли незаконный вывоз более 3,5 миллиона долларов

Подобные преступления наказываются административным арестом до 15 суток либо исправительными работами или ограничением свободы от 2 до 3 лет.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Контрабандисты пытались вывезти из Узбекистана в Кыргызстан более 3,5 миллиона долларов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "Узбекистан-24". Им помешали сотрудники Службы государственной безопасности.

На трассе в Ферганской области был остановлен автомобиль Daewoo Nexia, двигавшийся по маршруту Фергана – Верхний Вуадиль. При осмотре в машине было обнаружено 23 свертка с 736 тысячами долларов. Выяснилось, что крупная сумма принадлежала пассажиру этого автомобиля Абулхаю М. Он рассказал, что должен был доставить валюту из Коканда в Кыргызстан по просьбе знакомого Азиза Ходжи, который проживает в этой республике.

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По словам Алижона Д., владельца машины, на которой передвигался контрабандист, ему заплатили 50 долларов за то, что он отвез Абулхая в Коканд.

В доме Алижона Д. было обнаружено еще 24 денежных свертка. Все эти деньги Абулхай получил у Ульмаса К. в Коканде, который также был задержан оперативниками СГБ республики. В общей сложности удалось изъять 1,7 миллиона долларов.

Еще один факт контрабанды валюты был пресечен в ходе осмотра автомобиля 56-летнего уроженца Кыргызстана Абдурахмана Е., проживающего в Ферганском районе Ферганской области. В его машине было найдено 35 свертков с 1,7 миллиона долларов.

Эти деньги из Ташкента в Фергану доставил курьер, после чего Абдурахман должен был отвезти их незаконными путями в Кыргызстан. Он также признался, что ранее уже отвозил валюту в село Тоштепа в Кыргызстане. Там парень по имени Ходжи забирал деньги, а Абдурахман получал за услуги 150-200 долларов.

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Всего у нарушителей было изъято свыше 3,5 миллиона долларов. Возбуждены уголовные дела. Сотрудники правоохранительных органов ищут владельцев изъятых денег.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 января подписал закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот иностранной валюты. Теперь такие преступления наказываются административным арестом до 15 суток либо исправительными работами или ограничением свободы от 2 до 3 лет. Штрафы выросли с 3 до 20 минимальных размеров заработной платы.