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Нож в руке

Тело мужчины, изрезанное ножом, обнаружили в Самаркандской области

CC0 / pixabay
Происшествия
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Мужчину убила его супруга. Как выяснилось, супруги сильно поскандалили, и в момент ссоры он был сильно пьян.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружено в Самаркандской области.

Как сообщает пресс-служба МВД, труп с телесными травмами был обнаружен 27 января на территории МСГ "Жахонобод" Пахтачийского района.

Личность убитого удалось установить. Правоохранители выяснили, что мужчину убила его супруга.

"В ходе проверки было установлено, что вечером 26 января в результате скандала домохозяйка нанесла ранения в разные части тела пьяного мужа. Женщина задержана", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Теги:
Происшествие, Убийство, Самаркандская область, Узбекистан



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