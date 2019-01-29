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Преступник за решеткой

Студент избил инспектора ДПС в Ташкенте

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Молодой человек провоцировал инспектора на драку, оскорблял его, используя нецензурную брань, и снимал все свои действия на сотовый телефон.

ТАШКЕНТ, 29, — Sputnik. Пользователи Узнета обсуждают видео, появившееся в Сети несколько дней назад. На его кадрах видно, как молодой человек напал на сотрудника правоохранительных органов.

По данным пресс-службы ГУВД столицы, инцидент произошел 25 января в Шайхантахурском районе на улице Алишера Навои возле Ташкентского химико-технологического института.

Инспектор дорожно-постовой службы
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Инспектор ДПС выявил нарушения ПДД водителями автомобилей Matiz и Chevrolet Cobalt.

"Студент четвертого курса данного института припарковал свой автомобиль под знаком, запрещающим остановку и стоянку транспортных средств. После того как инспектор указал ему на это, молодой человек вырвал из рук сотрудника правоохранительных органов рацию, административный протокол и водительское удостоверение другого нарушителя", - говорится в сообщении.

По данным ГУВД, студент вуза провоцировал инспектора на драку, оскорблял его, используя нецензурную брань, и снимал все свои действия на сотовый телефон.

Прибывшие на место сотрудники ГУВД и Национальной гвардии доставили Сардоршайха Ю. в опорный пункт. Собранные материалы переданы в прокуратуру.

Рассматривается вопрос возбуждения в отношении молодого человека уголовного дела.

Теги:
Происшествие, инспектор, Ташкент, Узбекистан



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