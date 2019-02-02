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ГУВД: сообщения о ребенке, который угнал и разбил Каптиву - ложь

ГУВД: сообщения о ребенке, который угнал и разбил "Каптиву" - ложь

© ГУВД
Происшествия
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Женщина отрицает, что за рулем находился ее сын.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Нашумевшая история о том, как в Узбекистане 10-летний ребенок угнал родительскую "Каптиву" и врезался в дерево, оказалась ложью, сообщает ГУВД Ташкента.

Напомним, 1 февраля на 14-м квартале Учтепинского района возле дома № 38 произошла авария: водитель автомобиля марки "Каптива" не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. Сообщение поступило в органы внутренних дел примерно в 8.30 часов.

Как пояснила 46-летняя Хилола Р., управлявшая данным автомобилем, она пыталась развернуться, но не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Женщина отрицает, что за рулем находился ее сын, как написали ранее СМИ.

Теги:
фото, ГУВД Ташкента, Ташкент, Узбекистан, ребенок, ДТП, авария



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