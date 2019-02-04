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Пожар в жилом доме в центре Москвы

В доме, где живет Дапкунайте, спасатели всю ночь тушили пожар: есть погибшие

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Пожар вспыхнул ночью, 42 человека пришлось эвакуировать из горящего здания.

ТАШКЕНТ, 4 февр - Sputnik. В жилом доме в центре Москвы по адресу Никитский бульвар, 12 загорелась квартира.

Как уточнили в ГУ МЧС по Москве, огонь вспыхнул на пятом этаже. Сообщение о возгорании спасатели получили в 00:55. Ликвидировать огонь удалось в 05:10. 

"Площадь пожара составила 1000 кв. метров, площадь обрушения 300 кв. метров", - говорится в сообщении.

Огонь распространялся по перекрытиям, которые позднее обрушились. В ходе тушения пожара были эвакуированы 42 человека, из них 8 детей. Однако четверых человек спасти не удалось.

Дом был возведен в 1913 году. По данным телеканала 360, в нем живут дочь Юрия Башмета Ксения и Ингеборга Дапкунайте.

Теги:
Пожар, Москва, Россия



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