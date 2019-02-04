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Девушка подвергается насилию. Иллюстративное фото

Жуткое преступление в Кыргызстане: отец признался в изнасиловании дочери

CC0 / pixabay
Происшествия
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Кыргызстанец заявил следователям, что совершал насилованные действия в отношении собственного ребенка не единожды. В настоящее время мужчину проверяют на вменяемость.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Отец 14-летней девочки признался в неоднократном изнасиловании дочери. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные УВД Ошской области.

Мужчина рассказал, что трижды вступал в половую связь с несовершеннолетней. В результате девочка забеременела.

Насилие
© sputnik Табылди Кадырбеков
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По данным правоохранителей, мать девочки умерла в 2013 году, она жила с двумя младшими братьями и 47-летним отцом, инвалидом второй группы. Он признался, что неоднократно вступал с дочерью в половую связь. Сейчас девочка на шестом месяце беременности.

Мужчина задержан.По данному инциденту проводятся дополнительные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 130 "Изнасилование". Беременная школьница и ее братья находятся под присмотром родственников. Их дальнейшую судьбу определит специальная комиссия.

Теги:
Происшествие, преступление, Изнасилование, Кыргызстан



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