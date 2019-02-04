Узбекистанка пыталась ввезти в страну серебряные украшения в хлебе и бобах

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

ТАШКЕНТ, 4 февр – Sputnik. В Хорезмской области таможенники изъяли серебряные украшения у женщины, которая незаконно пыталась ввезти их в республику. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.

Гражданка спрятала 75 грамм ювелирных изделий в лепешках и среди бобов и хотела нелегально провезти украшения через границу.

Ранее в Наманганской области таможенники изъяли контрабандные товары почти 88 миллионов 500 тысяч сумов. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Daewoo Labo и досмотрели его. В машине были найдены товары иностранного производства, среди которых оказались зажигалки и газосчетчики.