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Лепешка

Узбекистанка пыталась ввезти в страну серебряные украшения в хлебе и бобах

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки. 

ТАШКЕНТ, 4 февр – Sputnik. В Хорезмской области таможенники изъяли серебряные украшения у женщины, которая незаконно пыталась ввезти их в республику. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.

Гражданка спрятала 75 грамм ювелирных изделий в лепешках и среди бобов и хотела нелегально провезти украшения через границу.

Ранее в Наманганской области таможенники изъяли контрабандные товары почти 88 миллионов 500 тысяч сумов. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Daewoo Labo и досмотрели его. В машине были найдены товары иностранного производства, среди которых оказались зажигалки и газосчетчики.

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Теги:
Контрабанда, Хорезмская область, Узбекистан



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