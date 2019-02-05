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Узбекистанец пытался перевезти через границу 2,5 килограмма наркотиков

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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В отношении задержанного приняты меры в рамках действующего законодательства Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. В приграничном населенном пункте Тутзор Ташкентского района правоохранители при личном досмотре узбекистанца нашли около 2,5 килограмма наркотиков, среди них 1,9 килограмма марихуаны и 600 грамм гашиша. Об этом сообщает пресс-служба Погранвойск СГБ.

Пограничные войска Службы государственной безопасности (СГБ) задержали крупную партию контробанды
СГБ
Пограничные войска Службы государственной безопасности (СГБ) задержали крупную партию контробанды

В этот же день в Наманганской области пограничный наряд задержал гражданина, который на своем автомобиле марки Mercedez завез в Узбекистан 57 телевизоров и две электропечи на общую сумму 172 миллиона сумов.

К тому же, 1 февраля в Бекабадском районе Ташкентской области был задержан гражданин Таджикистана Холматов, пытавшийся незаконно провести через границу 9,6 тысячи пачек сигарет на общую сумму 100 миллионов сумов.

Пограничные войска Службы государственной безопасности (СГБ) задержали крупную партию контробанды
СГБ
Пограничные войска Службы государственной безопасности (СГБ) задержали крупную партию контробанды

В отношении задержанных лиц приняты меры в рамках действующего законодательства Узбекистана.

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Теги:
Контрабанда, Наркотики, Узбекистан



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