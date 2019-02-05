Узбекистанец пытался перевезти через границу 2,5 килограмма наркотиков

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. В приграничном населенном пункте Тутзор Ташкентского района правоохранители при личном досмотре узбекистанца нашли около 2,5 килограмма наркотиков, среди них 1,9 килограмма марихуаны и 600 грамм гашиша. Об этом сообщает пресс-служба Погранвойск СГБ.
В этот же день в Наманганской области пограничный наряд задержал гражданина, который на своем автомобиле марки Mercedez завез в Узбекистан 57 телевизоров и две электропечи на общую сумму 172 миллиона сумов.
К тому же, 1 февраля в Бекабадском районе Ташкентской области был задержан гражданин Таджикистана Холматов, пытавшийся незаконно провести через границу 9,6 тысячи пачек сигарет на общую сумму 100 миллионов сумов.
В отношении задержанных лиц приняты меры в рамках действующего законодательства Узбекистана.