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Патрульный автомобиль, припаркованный под знаком Пешеходный переход

Нарушил без необходимости: водителя автомобиля ППС в Ташкенте оштрафовали

© Фото: ГУВД Ташкента
Происшествия
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Фотография патрульного автомобиля, стоящего на автобусной остановке и нарушающего правила парковки, появилась в социальной сети Facebook.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Водитель патрульного автомобиля Nexia ППС ГУВД Ташкента, припарковавшийся на автобусной остановке, оштрафован, сообщает пресс-служба.

Фотография патрульного автомобиля, нарушившего правила парковки, появилась в социальной сети Facebook.

Автомобильная дорога в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Как отметили в ГУВД, когда в сети публикуют фото нарушения ПДД патрульным автомобилем, в управлении сначала проверяют причину, по которой сотрудники нарушили правила. В соответствии со статьей 19 Кодекса Узбекистана об административной ответственности действия, причинившие вред правам и охраняемым законом интересам, совершенные в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожавшей личности или правам данного лица либо других граждан, интересам общества или государства, не являются административным правонарушением. Когда на телефон экстренного вызова 102 звонит человек и просит о помощи, на место происшествия направляется ближайший наряд органов внутренних дел. Поскольку счет в таких ситуациях идет на минуты, патрульный автомобиль вправе совершить разворот, поворот, остановиться не по правилам дорожного движения.

Автомобиль ППС ГУВД Ташкента нарушил правила парковки
© ГУВД г. Ташкента
Автомобиль ППС ГУВД Ташкента нарушил правила парковки

"Сообщаем, что после изучения всех обстоятельств, к водителю применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 128-6 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности", - сообщили в ГУВД.

Согласно кодексу, нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки влечет наложение штрафа в сумме трех минимальных размеров заработной платы.

 

 




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