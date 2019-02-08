Из хранилища банка в Узбекистане исчезли 100 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Из хранилища отделения Народного банка в Ферганской области украли 100 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

По данным ведомства, информация о пропаже денег, обнаруженной во время закрытия хранилища банка, поступила в в дежурную часть Язъяванского РОВД от управляющего еще во вторник в 23.40 по местному времени.

"Оперативные сотрудники районных прокуратуры и ОВД сформировали оперативно-следственную группу и провели осмотр места с привлечением свидетелей и специалистов", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье УК Узбекистана "кража, совершенная в особо крупном размере", ведется следствие, добавили в ведомстве. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет.