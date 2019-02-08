14:16 08 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Удушение

В Ташкенте задержан подозреваемый в жестокой расправе над школьницей

Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
24111

В Юнусабадском районе столицы было найдено тело девушки, зверски задушенной в доме, где проживала.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В Ташкенте найдено тело ученицы 9-го класса общеобразовательной средней школы №246, которую задушили на пороге квартиры, в которой она проживала.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, убийство произошло в пятницу, 7 февраля. Смерть девочки наступила в результате удушения. 

"При осмотре тела погибшей судмедэкспертами на ее шее обнаружена странгуляционная борозда, характерная для удушения", - говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний Э.А. Причины совершения преступления устанавливаются.

По данному факту прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье 97 части 1 (Умышленное убийство). Ведется следствие.

Теги:
Убийство, Узбекистан, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Идеи для горячих образов на День всех влюбленных
Лучшие образы для девушек в День святого Валентина
Уроженец Панджшера Ибрагим Арифи о минувшей 30-летней истории Афганистана
Афганцы потеряли патриотизм: рассказ о хрупком мире после войны
Не только война: как и чем живет современный Афганистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054