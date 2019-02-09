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Женщина в наручниках

Узбекистанка получила максимальный срок за убийство ребенка в Грузии

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Летом 2018 года Мирбобоева до смерти избила ребенка своей подруги, а затем сама отнесла тело малышки в полицию.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Кутаисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении гражданки Узбекистана Сайрахон Мирбобоевой о бессрочном заключении за убийство четырехлетней девочки, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

В ходе судебных слушаний адвокат Мирбобоевой настаивал на том, что его подзащитная невменяемая, однако экспертиза показала, что на момент совершения преступления с женщиной все было в порядке.

В итоге, в октябре 2018 года Батумский городской суд признал гражданку Узбекистана виновной и приговорил к максимальному сроку наказания - к бессрочному заключению.

Против Мирбобоевой уголовное дело было возбуждено по статье "умышленное убийство заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". Минимальный срок наказания за это преступление - 16 лет тюрьмы. 

Теги:
Убийство, Узбекистан, Грузия



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