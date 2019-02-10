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Девушки фотографируются на мобильный телефон

Селфи у окна чуть не погубило школьницу из Ташкента

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Девушка выпала из окна третьего этажа и получила различные травмы.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают обстоятельства падения из окна квартиры на третьем этаже в Ташкенте 14-летней школьницы, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

"В Юнусабадском районе Ташкента ученица 8-го класса 14-летняя Ф.Т. дома при попытке сделать селфи у окна упала с третьего этажа", - говорится в сообщении.

Школьницу госпитализировали в районную больницу Ташкента с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травмы позвоночника".

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.




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