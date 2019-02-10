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Новорожденный ребенок

Медсестра в Узбекистане оценила новорожденного в 200 долларов

CC0 / pixabay
Происшествия
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В отношении задержанной медсестры и покупательницы младенца возбуждено уголовное дело по статье "торговля несовершеннолетними".

ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ургенче медсестру местного перинатального центра при попытке продать новорожденного своей знакомой за 200 долларов, сообщает пресс-служба МВД.

Работающая в медицинском учреждении женщина пыталась продать новорожденного жительнице одного из районов Хорезмской области за 1,7 миллиона сумов (около 200 долларов).

"Медсестра и покупательница были задержаны с поличным после того, как произошла оплата за покупку ребенка", - информирует МВД.

Новорожденный
© Sputnik / Илья Питалев
В Узбекистане женщина продала свою новорожденную дочь за 400 долларов
В отношении задержанных женщин возбуждено уголовное дело по статье "торговля несовершеннолетними", ведутся следственные действия. Санкции по данной статье Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде лишения свободы от восьми до двенадцати лет.

Как сообщалось ранее, в Жаркурганском районе Сурхандарьинской области правоохранители задержали женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 3,5 миллиона сумов.




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