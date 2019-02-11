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Беспорядки в американском городе Балтиморе

В здании, где расположен офис компании "Тошшахартрансхизмат", произошел пожар

© Sputnik / Кейтлин Оукс
Происшествия
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По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В административном здании на улице Амира Темура в Ташкенте произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

"Сегодня, 11 февраля, в 8:30 часов поступило сообщение о пожаре в административном здании, расположенном по адресу: 1-й проезд проспекта Амира Темура, 6. Благодаря оперативным действиям сотрудников службы пожарной безопасности, пожар был ликвидирован в течение нескольких минут", — говорится в публикации.

По указанному адресу находится, в частности, офис АО "Тошшахартрансхизмат".

Здание осталось без части крыши: сгорело 60 квадратных метров кровли. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки. Специалисты устанавливают сумму ущерба.

В ГУВД напомнили: необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и поддерживать электросети в исправном состоянии.

Теги:
Ташкент, пожар



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