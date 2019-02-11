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На мусульманском кладбище, архивное фото

Тело узбекистанки нашли на кладбище в Казахстане – что известно об убийстве

© Sputnik / Искандар Аминов
Происшествия
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На территории мусульманского кладбища в мкр. Жулдыз-2 города Атырау был обнаружен завёрнутый в одеяло труп молодой женщины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями в области грудной клетки.

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Начальник Департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев в ходе отчета перед населением рассказал о теле женщины, найденном в одном из микрорайонов Атырау.

По его словам, погибшая была гражданкой Узбекистана, сообщает Sputnik Казахстан.

"Подозреваемый в ее убийстве задержан. Любая другая информация в интересах следствия не разглашается", - заявил Дуйсенбаев.

В ходе беседы населения с представителями власти один из местных жителей сообщил, что после этого ЧП горожане боятся выходить на улицу.

26 января на территории мусульманского кладбища обнаружили тело молодой женщины, которое было завернуто в одеяло. У погибшей были колото-резаные ранения в области грудной клетки.




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