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Более 4,5 тысячи нарушений ПДД пресекли в Ташкенте

Более 4,5 тысячи нарушений ПДД пресекли в Ташкенте

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Происшествия
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В ГУВД отметили: в столице водители очень часто игнорируют правила обгона, в том числе с выездом на встречку.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Со 2 по 13 февраля сотрудники ДПС выявили в Ташкенте 4770 нарушений Правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГУВД. При этом 104 водителя ехали пьяными, в том числе 31-летний Алишер О., 26-летний Роман П., 19-летний Наим Х.

"Также в указанный период времени было зафиксировано 73 случая проезда на запрещающий сигнал светофора, 23 водителя не остановились по требованию сотрудника УБДД и 65 человек, управляя автомобилем, разговаривали по телефону", — говорится в публикации.

Четверо водителей "посчитали отличной идеей" установить на свои машины без соответствующего разрешения специальные звуковые и световые устройства, которые вводят в заблуждение других водителей. 

Также в пресс-службе отметили: в столице очень часто игнорируются правила обгона, в том числе с выездом на встречку. За указанный период было зафиксировано 428 таких нарушений.

Более 4,5 тысячи нарушений ПДД пресекли в Ташкенте
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Более 4,5 тысячи нарушений ПДД пресекли в Ташкенте
Теги:
ГУВД Ташкента, ПДД



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