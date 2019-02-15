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Глава стройкомпании в Узбекистане присвоил свыше ста тысяч долларов

© Sputnik / Михаил Кутузов
Происшествия
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Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Руководитель строительной компании в Самарканде Умар Раджабов арестован по подозрению в присвоении у заказчиков более 100 тысяч долларов на строительство дома без разрешения местных властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.

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По данным пресс-службы, Раджабов в сговоре с другими сотрудниками компании "Афросиеб хосият бегим макони" пообещал заказчикам - трем частным лицам построить в Самарканде многоэтажный жилой дом без официального разрешения местных органов власти, а затем путем мошенничества присвоили их деньги в размере 900 миллионов сумов (около 107 тысяч долларов).

"Раджабову и его сообщникам предъявлены обвинения по статье УК Узбекистана "мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ведется следствие", - сказал представитель Генпрокуратуры.

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В ведомстве сообщили, что подследственным также предъявлены обвинения по статьям "нарушение правил торговли или оказания услуг", "изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование", а также "использование заведомо подложного документа". Санкции по перечисленным статьям предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.

По данным местного интернет-издания kun.uz, компания Раджабова планировала построить жилую и коммерческую недвижимость в исторической части Самарканда, которая находится под охраной ЮНЕСКО.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Мошенничество, Самарканд, Узбекистан



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