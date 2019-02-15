Узбекистанка 12 лет проведет в грузинской тюрьме за торговлю людьми

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Батумский городской суд приговорил к 12 годам тюрьмы узбекистанку за то, что она заставляла свою соотечественницу заниматься в Грузии проституцией, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

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Как говорится в материалах дела, женщина в январе 2018 года связалась со своей соотечественницей, которая находилась в Узбекистане, и пригласила ее в Грузию на работу. Та согласилась и в феврале 2018 года приехала в Грузию, поселилась в съемной квартире в черноморском курортном городе Батуми (Аджария).

Позже пригласившая ее в Грузию женщина отобрала у нее паспорт, запретила свободно передвигаться по городу и заставила заниматься проституцией, а деньги забирала себе. Женщину насильно возили по ночным клубам, гостиницам и ресторанам в Батуми и Хелвачаурском районе Аджарии.

Когда полиция возбудила уголовное дело, подозреваемая скрылась. В мае 2018 года ее объявили в розыск, а спустя 14 дней задержали в городе Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети).

Уголовное дело было возбуждено по статье УК Грузии "Торговля людьми (трефикинг) с вывозом потерпевшего за границу", что карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.