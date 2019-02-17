Массовая эвакуация в Париже: обнаружена бомба

Экстренные службы эвакуировали из опасной зоны 1600 тысячи человек. Там прекращено железнодорожное и автомобильное движение.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Около 1600 человек эвакуированы на северо-востоке Парижа. Об этом сообщила в воскресенье мэр французской столицы Анн Идальго в своем Twitter.

Жителям района Ла Шапель в Париже и соседнего города Се-Дени было предписано 17 февраля в 6 часов утра покинуть район и проследовать к месту эвакуации. Для эвакуированных были предоставлены спортзалы и муниципальные здания.

Массовая эвакуация горожан проводится в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

В указанных районах было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение вплоть до завершения операции по разминированию.

Специалисты переместят бомбу в специальную камеру на глубине 200 м, после чего снаряд будет взорван.