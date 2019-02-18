Узбекистанец выжил после падения с 10 этажа на стройке

Врачи борются за жизнь молодого человека, который получил серьезные травмы при падении.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Ленинградской области рабочий из Узбекистана сорвался с высоты десятого этажа и остался жив.

Как сообщает "Фонтанка", инцидент произошел в минувшую субботу в поселке Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Строитель-мигрант из Узбекистана упал с 10 этажа на стройке.

"23-летний монтажник в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. У мужчины диагностировали множественные травмы — у него сломан таз, поясница, зафиксированы травмы головы и живота. Врачи борются за его жизнь", - указывает издание.

Известно, что молодой человек находился в России без регистрации.

Причины несчастного случая устанавливаются. По предварительным данным, была нарушена техника безопасности.