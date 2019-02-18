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Мигранты на стройке

Узбекистанец выжил после падения с 10 этажа на стройке

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Врачи борются за жизнь молодого человека, который получил серьезные травмы при падении.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Ленинградской области рабочий из Узбекистана сорвался с высоты десятого этажа и остался жив.

Как сообщает "Фонтанка", инцидент произошел в минувшую субботу в поселке Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Строитель-мигрант из Узбекистана упал с 10 этажа на стройке.

"23-летний монтажник в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. У мужчины диагностировали множественные травмы — у него сломан таз, поясница, зафиксированы травмы головы и живота. Врачи борются за его жизнь", - указывает издание.

Известно, что молодой человек находился в России без регистрации.

Причины несчастного случая устанавливаются. По предварительным данным, была нарушена техника безопасности.

Теги:
Происшествие, падение, мигрант, Ленинградская область, Россия



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