Контрабандная мода: на кыргызско-узбекской границе нашли 10 мешков с одеждой

Таможенники обнаружили недалеко от пропускного пункта мешки с футболками и фартуками – всего товаров на сумму свыше 500 тысяч сомов.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. На границе Узбекистана и Кыргызстана найдено более 10 мешков с контрабандным товаром, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы КР.

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"Находку обнаружили сотрудники Юго-западной таможни в селе Кызыл-Кыштак Кара-Сууйского района Ошской области — в 200 метрах от колючего ограждения автоматизированной пропускной системы "Достук", напротив нейтральной зоны, разделяющей границы двух стран", - говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили в мешках футболки и фартуки на сумму свыше 500 тысяч сомов.

В настоящее время груз задержан, идет разбирательство.