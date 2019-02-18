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Руки в наручниках

В Узбекистане преступная группа задержана за дерзкую кражу из автомобиля

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Преступники вытащили водителя автомобиля, избили его и украли крупную сумму денег. Злоумышленников задержали по горячим следам.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Пятеро молодых людей задержаны в Самаркандской области за разбойное нападение.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, в воскресенье, 17 февраля, в правоохранительные органы обратился 44-летний житель махалли "Тоз Култон".

Он сообщил, что накануне ночью он на своем автомобиле проезжал по территории махалли "Утарчи" в Пастдаргомском районе Самаркандской области.

Уборка хлопка
© Sputnik / Валерий Шустов
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В этот момент его остановили пятеро неизвестных, которые напали на него, начав избивать.

Злоумышленники забрали из салона автомашины 5 тысяч долларов и золотое кольцо.

За совершение разбойного нападения были установлены и задержаны жители махалли "Утарчи". Четверым из них 22 года, одному - 27 лет.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.




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