На узбекско-кыргызской границе задержали похитителей золота из Джалал-Абада

На границе двух государств задержаны подозреваемые в краже золотых изделий в ЦУМе Джалал-Абада.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Пограничники задержали подозреваемых в краже золотых изделий в ЦУМе Джалал-Абада, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Пограничникам поступила информация от взаимодействующих органов, что неизвестными лицами была совершена кража золотых изделий в ЦУМе Джалал-Абада.

Похитителей задержали через два часа на пункте пропуска "Маданият-автодорожный" при попытке пересечения кыргызско-узбекской государственной границы.

Во время досмотра у них были обнаружены украденные золотые изделия.

После составления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам ОВД по Джалал-Абадской области.