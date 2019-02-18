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Золотые украшения, архивное фото

На узбекско-кыргызской границе задержали похитителей золота из Джалал-Абада

Пресс-служба Министерства Финансов РА
Происшествия
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На границе двух государств задержаны подозреваемые в краже золотых изделий в ЦУМе Джалал-Абада.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Пограничники задержали подозреваемых в краже золотых изделий в ЦУМе Джалал-Абада, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Пограничникам поступила информация от взаимодействующих органов, что неизвестными лицами была совершена кража золотых изделий в ЦУМе Джалал-Абада.

Похитителей задержали через два часа на пункте пропуска "Маданият-автодорожный" при попытке пересечения кыргызско-узбекской государственной границы.

Во время досмотра у них были обнаружены украденные золотые изделия.

После составления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам ОВД по Джалал-Абадской области.

Теги:
Кража, Узбекистан, Кыргызстан



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