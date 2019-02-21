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Десантирование на парашютах.

"А мне летать охота": шестерых ташкентцев подозревают в краже парашютов

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Происшествия
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Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Шестерых человек подозревают в краже парашютов со склада центрального вокзала столицы, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

"Одиннадцатого января этого года при проверке склада центрального вокзала города Ташкента на станции Ташкент-Товарный была обнаружена пропажа одного ящика с парашютами и деталями из одного контейнера", — говорится в публикации.

Впоследствии ящик был найден в махалле "Тинчлик" в раскрытом состоянии, в нем не хватало четырех парашютов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых человек, проживающих в Ташкентском районе Ташкентской области.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
кража, ГУВД Ташкента, Ташкент



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