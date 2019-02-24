По горячим следам: в Ташкенте задержали ранее судимого угонщика

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Сотрудники ГУВД и Национальной гвардии задержали в Ташкенте угонщика. Как выяснилось впоследствии, ранее он был неоднократно судим.

Инцидент произошел днем 23 февраля. Злоумышленник вытащил ключ из кармана куртки потерпевшего, когда тот сидел в кафе — повесил верхнюю одежду на стул и не видел, что происходило позади него. Когда понял, что ключ пропал, было уже поздно: "Кобальт" угнали.

Салават Н. обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Те возбудили уголовное дело и объявили план "Перехват". В результате автомобиль был остановлен на территории Мирзо-Улугбекского района. Находившийся за рулем парень попытался сбежать, но безуспешно.

Угонщиком оказался 26-летний уроженец Ферганской области Бахтиёржон К.