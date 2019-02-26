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Студент-химик из Казахстана покончил с собой в общежитии МГУ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Что стало причиной такого страшного поступка молодого человека, неизвестно. Через четыре месяца он должен был получить диплом.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Студент химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова покончил с собой.

В пресс-службе факультета подтвердили, что молодой человек найден мертвым в общежитии на Воробьевых горах, сообщает РИА Новости.

"Готов пока только сказать, что, действительно, студент скончался. По поводу всего остального, собственно говоря, на месте работает комиссия, и они пока никакой информации не выдают... Сейчас любые версии не исключаются", — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в общежитии МГУ покончил с собой 23-летний студент.

Тамирлан Кирибаев был гражданином Казахстана и учился на пятом курсе химического факультета. По словам знакомых, он был призером престижных олимпиад по химии, парню прочили большое будущее в науке.

Теги:
самоубийство, студент, МГУ



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