Самолет Uzbekistan Airways не смог долететь в Индию и вернулся в Ташкент

Причиной возврата стало закрытие транзитных полетов над Пакистаном и Индией из-за инцидента в небе над Кашмиром.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Самолет Uzbekistan Airways, направлявшийся из Ташкента в Амритсар, был вынужден вернуться в Ташкент из-за закрытия транзитных полетов над Пакистаном и Индией.

"Борт Boeing 767 Uzbekistan Airways, вылетевший утром 27 февраля по маршруту Ташкент - Амритсар, был вынужден возвратится в Ташкент. Причиной возврата стало закрытие транзитных полетов над Пакистаном и Индией, в частности, запрет со стороны властей Пакистана на выполнение полетов по заданному воздушному коридору", - говорится в сообщении авиакомпании.

Самолет НАК успешно произвел посадку в аэропорту Ташкента в 12:28 по местному времени. Все пассажиры чувствуют себя хорош.

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Пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

Сейчас Uzbekistan Airways решает вопрос разработки обходного маршрута для выполнения полетов в Индию.