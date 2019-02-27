В Минобразования опровергли смерть ученика во время школьной драки

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В Министерстве народного образования Узбекистана опровергли сообщения ряда СМИ о смерти ученика шестого класса Б.Б. во время драки в школе №10 Зафарабадского района Джизакской области. Об этом передает пресс-служба ведомства.

"Данное сообщение не соответствуют действительности. Ученики шестого класса в этой школе обучаются во вторую смену, а инцидент произошел в 10:40. Вторая смена начинается в 13:05", - говорится в сообщении.

В госструктуре уточнили, что 12-летний мальчик умер от сердечного заболевания, а не от травм, полученных в ходе стычки.

Школьник стоял на диспансерном учете в поликлинике Зафарабадского района с врожденным пороком сердца. Он был освобожден от урока физической культуры и получал оценки по этому предмету за теоретические знания.

В министерстве заявили, что ученики шестого класса играли в футбол на стадионе. Б.Б., бегая за мячом, упал. Дети позвали на помощь заместителя директора школы, который вызвал врачей. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть ребенка.

На месте инцидента не было ни старшеклассников, ни учеников младших классов.