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Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Ташкенте – видео спасения

Фото: ГУВД Ташкента
Происшествия
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Ташкентцы накануне стали свидетелями драмы, во время которой нетрезвый гражданин пытался свести счеты с жизнью. Причины, заставившие его решиться на такое, неизвестны.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Жители Ташкента накануне обсуждали только одну новость – спасение мужчины, который пытался спрыгнуть с моста возле рынка "Куйлюк".

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, инцидент произошел 28 февраля около семи часов вечера.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения повис на мосту над Ташкентской кольцевой автомобильной дорогой в Бектемирском районе.

Вокруг собралась толпа людей. Кто-то пытался отговорить его от опрометчивого шага, кто-то пытался занять выгодную позицию, чтобы снять происходящее на камеру.

В результате граждане и сотрудники органов внутренних дел его спасли.

В настоящее время личность мужчины установлена. Им оказался уроженец Джизакской области 42-летний Муратбек Э.

Мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается первая помощь и проводится беседа с психологами.

Теги:
самоубийство, Узбекистан, Ташкент



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