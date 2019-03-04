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Нож в руке

В Москве женщина зарезала узбекистанца во время пьянки

CC0 / pixabay
Происшествия
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Иностранец скончался в больнице, куда его доставили после происшествия.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Москве гражданка Украины зарезала узбекистанца во время совместной пьянки, пишет агентство городских новостей "Москва".

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, в московском Кунцеве сотрудники полиции арестовали подозреваемую в причинении смертельных ран мигранту.

Полицейские выяснили, что конфликт уроженки Украины 1984 года рождения с приезжим из Узбекистана 1978 года рождения возник после употребления спиртного. Женщина ударила собутыльника в грудь острым предметом.

Иностранца госпитализировали, в медучреждении он скончался.

В настоящее время злоумышленница находится в отделе полиции. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Теги:
Драка, полиция, Москва



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