В Москве женщина зарезала узбекистанца во время пьянки

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Москве гражданка Украины зарезала узбекистанца во время совместной пьянки, пишет агентство городских новостей "Москва".
Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, в московском Кунцеве сотрудники полиции арестовали подозреваемую в причинении смертельных ран мигранту.
Полицейские выяснили, что конфликт уроженки Украины 1984 года рождения с приезжим из Узбекистана 1978 года рождения возник после употребления спиртного. Женщина ударила собутыльника в грудь острым предметом.
Иностранца госпитализировали, в медучреждении он скончался.
В настоящее время злоумышленница находится в отделе полиции. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.