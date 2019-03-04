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Водитель в автомобиле

Под Петербургом на водителя из Узбекистана напали грабители с баллончиком

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Преступники отобрали у мигранта деньги, документы и мобильные телефоны.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Ленинградской области на водителя из Узбекистана напали двое пассажиров, передают региональные СМИ.

Мигрант обратился в полицию. По словам иностранца, в его машине Mitsubishi Space находились двое мужчин, которые распылили ему в лицо газовый баллончик. Затем злоумышленники, угрожая ножом, высадили мужчину из авто и отобрали у него шесть тысяч рублей, паспорт, водительское удостоверение, два мобильных телефона и банковскую карту.

После этого грабители скрылись, оставив авто на месте преступления.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги:
Ограбление и кража, Ленинградская область, Россия



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