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пневматическое оружие

Пассажир поезда хотел ввезти в Узбекистан запчасти от пневматического оружия

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Свой незаконный багаж мужчина пытался спрятать в матрасе.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Пассажир поезда Москва - Ташкент пытался ввезти в Узбекистан 446 запчастей от пневматического оружия, передает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

Контрабанду обнаружили сотрудники приграничного железнодорожного таможенного поста "Каракалпакстан" при досмотре вагонов. Мужчина пытался спрятать свой незаконный багаж в матрасе.

Также таможенники задержали еще одного пассажира поезда при попытке нелегального ввоза в республику ювелирных изделий на общую сумму 112 миллионов сумов.

В настоящее время по выявленным фактам оформлены соответствующие документы и продолжаются таможенные проверки.

Теги:
Государственный таможенный комитет, оружие, Ташкент, Москва



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