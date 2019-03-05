Автобус с узбекистанцами рухнул в кювет в Казахстане

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, перевернулся на скользкой дороге в Казахстане.
Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, инцидент произошел в ночь на вторник в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
В микроавтобусе находилось 15 человек. В результате ДТП никто не пострадал.
Пассажиры были эвакуированы в пункт обогрева поселка Жымпиты.
Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на заснеженной трассе Самара - Шымкент.
На протяжении всей зимы из Казахстана регулярно приходили новости о спасении узбекистанцев, попавших в неприятные ситуации на дорогах. В частности, граждан республики много раз высвобождали из ледяного плена, когда они застревали в сломанных автобусах прямо посреди трассы в лютые морозы.