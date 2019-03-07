В Омске 18 узбекистанцев изготавливали контрафактный алкоголь

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. В Омске 18 узбекистанцев организовали цех по производству контрафактного алкоголя, передает пресс-служба Кировского районного суда Омска.

Правоохранители цех закрыли, а мигрантов арестовали. У некоторых из иностранцев не было разрешения на работу или патента.

Гастарбайтеров признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента).

Мигрантам придется заплатить штраф и покинуть территорию России. Сейчас они находятся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области.