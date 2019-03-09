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Задержание преступника

Узбекистанца осудили в Швеции за подготовку теракта

ЦОС ФСБ РФ
Происшествия
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У преступника находились химические вещества, которые можно было использовать для производства бомбы.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Суд в Стокгольме в пятницу проговорил к семи годам заключения гражданина Узбекистана за подготовку теракта на территории Швеции, сообщает Fria Tider.

Издание со ссылкой на данные правоохранителей отмечает, что у 46-летнего мужчины нашли химические вещества, которые могли быть использованы для производства бомбы.

Мужчина в наручниках
Sputnik / Евгений Биятов
В Швеции задержали узбекистанцев по подозрению в подготовке терактов

"Мы располагаем достаточными данными, доказывающими, что в распоряжении подсудимого находились химические вещества, которые могли быть использованы для изготовления взрывного устройства… Он участвовал в создании взрывного устройства и намеревался осуществить теракт от имени ИГ", - говорится в заключении.

После отбытия заключения мужчина будет депортирован из Швеции без права возвращения в страну.

Всего по делу проходили шесть человек: пятеро узбекистанцев и один кыргызстанец.

Все обвинялись в финансировании террористической группировки "Исламское государство", трое – в подготовке теракта.

Четверо из них ранее были проговорены к срокам от четырех до шести месяцев лишения свободы за финансирование ИГ.

Теги:
Терроризм, Узбекистан, Швеция



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