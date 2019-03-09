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Нож в руке

Жестокое преступление: под Ташкентом мужчина изрезал мать и ее сына ножом

CC0 / Pixabay
Происшествия
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В Газалкенте мужчина убил женщину и напал с ножом на ее сына-подростка. Преступника задержали.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Под Ташкентом произошло жестокое убийство.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики, в одной из квартир в Газалкенте правоохранители обнаружили труп 39-летней женщины, а также сына покойной с колото-резанными ранами на теле. Он был отправлен в центральную районную многопрофильную поликлинику.

Нож в руке
CC0 / pixabay
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Преступление было совершено 28 февраля. По данному факту областная прокуратура возбудила уголовное дело.

По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Н.А. Он был заключен под стражу.

На данный момент прокуратурой Ташкентской области проводятся следственные действия по уголовному делу. За ходом следствия установлен контроль Генеральной прокуратуры.




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