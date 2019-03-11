Узбекистанец сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия

Узбекистанец сбил 37-летнего мужчину и скрылся в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В Ташкентской области водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает Podrobno.uz.

Им оказался 25-летний узбекистанец на автомашине "ВАЗ-2102".

"7 марта в Юкоричирчикском районе Ташкентской области автомобиль на 26-м километре автодороги "Чирчик-Янгибозор-Уртасарой" сбил 37-летнего мужчину, проживавшего по улице Навнихол и скрылся. В результате, пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия", – сообщили в МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.