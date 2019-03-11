Убийство в Газалкенте: обвиняемый в жестокой расправе задержан

После совершения жестокого убийства мужчине было предъявлено обвинение, в его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Обвиняемый в убийстве женщины и нанесении тяжких телесных повреждений ее сыну задержан в Газалкенте Бостанлыкского района Ташкентской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана в своем Telegram-канале.

Прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело по пунктам "а" и "ж" части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью). В результате следственных действий по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Н. А.

Мужчине было предъявлено обвинение, в его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 28 февраля около 22:40 в собственной квартире был обнаружен труп 39-летней И. У. с телесными повреждениями. У ее 15-летнего сына были обнаружены тяжкие телесные повреждения и колото-резаные раны, после чего он был направлен в центральную районную многопрофильную поликлинику.