Розы вне закона: узбекские таможенники задержали цветочную контрабанду

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Мужчина предпринял попытку незаконного ввоза в Узбекистан большой партии цветов.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, инцидент произошел на приграничном таможенном посту "Гишткуприк".

Таможенники обратили внимание на два автомобиля Lacetti, въехавших на территорию Узбекистана. Ими управляли граждане республики. При досмотре выяснилось, что в автомобилях находились розы голландского происхождения, не указанные в пассажирской таможенной декларации и не заявленные при устном опросе таможенникам.

© Фото: пресс-служба ГТК Таможенники пресекли ввоз цветочной контрабанды

Общее количество обнаруженных роз составило 875 единиц на общую сумму 43 миллиона 750 тысяч сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.