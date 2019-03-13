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Розы вне закона: узбекские таможенники задержали цветочную контрабанду

© Sputnik / Саид Царнаев
Происшествия
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Пресечена попытка незаконного ввоза цветочной продукции на общую сумму свыше 43 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Мужчина предпринял попытку незаконного ввоза в Узбекистан большой партии цветов.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, инцидент произошел на приграничном таможенном посту "Гишткуприк".

Таможенники обратили внимание на два автомобиля Lacetti, въехавших на территорию Узбекистана. Ими управляли граждане республики. При досмотре выяснилось, что в автомобилях находились розы голландского происхождения, не указанные в пассажирской таможенной декларации и не заявленные при устном опросе таможенникам.

© Фото: пресс-служба ГТК
Таможенники пресекли ввоз цветочной контрабанды

Общее количество обнаруженных роз составило 875 единиц на общую сумму 43 миллиона 750 тысяч сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
таможенники, контрабанда, цветы, Узбекистан



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