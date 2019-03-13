Розы вне закона: узбекские таможенники задержали цветочную контрабанду

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Мужчина предпринял попытку незаконного ввоза в Узбекистан большой партии цветов.
Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, инцидент произошел на приграничном таможенном посту "Гишткуприк".
Таможенники обратили внимание на два автомобиля Lacetti, въехавших на территорию Узбекистана. Ими управляли граждане республики. При досмотре выяснилось, что в автомобилях находились розы голландского происхождения, не указанные в пассажирской таможенной декларации и не заявленные при устном опросе таможенникам.
Общее количество обнаруженных роз составило 875 единиц на общую сумму 43 миллиона 750 тысяч сумов.
В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.