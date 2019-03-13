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Мужчина в наручниках

Узбекистанец пойдет под суд за пожертвованные террористам 133 рубля

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Гражданину Узбекистана грозит до 15 лет тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. В Новосибирске судят узбекистанца Абдувахида Мирзабоева, по данным следствия, мигрант вербовал соотечественников в ряды "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), а также финансировал организацию.

По данным СМИ, мужчина три года жил в России и работал на стройке.

Кадры с места ликвидации боевика в Самарской области
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Правоохранители обнаружили у иностранца различные переписки в мессенджерах, доказывающие его вину.

Мужчина переписывался с соотечественником по имени Мухамад, который воевал среди боевиков в сирийской провинции Идлиб. Земляк просил Мирзабоева прислать средства для покупки боеприпасов.

Мирзабоев перевел 133 рубля и 84 копейки, обещая выслать еще. Как считают оперативники, это был так называемый "пробный платеж".

Также Мирзабоев предлагал другим мигрантам примкнуть к террористам и сам собирался уехать в Сирию. Но злоумышленника арестовали.

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Теги:
Терроризм, Россия



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