Узбекистанец получил тюремный срок за клевету в соцсетях на хокима

Житель Хорезмской области опубликовал видеоролик, в котором рассказал о несправедливости по отношению к нему и его брату. Однако в правоохранительных органах заявили, что эти данные не соответствуют действительности, и мужчину посадили в тюрьму.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Житель Хорезмской области Узбекистана получил год и три месяца тюрьмы за клевету в адрес главы администрации, сообщает национальное информационное агентство УзА.

Мужчина разместил в одной из социальных сетей видео, в котором утверждал, что хоким Ханкинского района незаконно присвоил земельный участок площадью около 20 гектаров и продал его за 10 тысяч долларов. Он также обвинил чиновника в коррупции.

Председатель уголовного суда Ханкинского района Максудбек Киличев, комментируя данное обстоятельство, заявил, что правоохранительные органы изучили дело, однако не нашли подтверждения распространенной информации.

В результате мужчина был признан виновным по статье "Клевета" и приговорен к 1 году и 3 месяцам тюремного заключения.