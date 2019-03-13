Узбекистанец получил тюремный срок за клевету в соцсетях на хокима

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Житель Хорезмской области Узбекистана получил год и три месяца тюрьмы за клевету в адрес главы администрации, сообщает национальное информационное агентство УзА.
Мужчина разместил в одной из социальных сетей видео, в котором утверждал, что хоким Ханкинского района незаконно присвоил земельный участок площадью около 20 гектаров и продал его за 10 тысяч долларов. Он также обвинил чиновника в коррупции.
Председатель уголовного суда Ханкинского района Максудбек Киличев, комментируя данное обстоятельство, заявил, что правоохранительные органы изучили дело, однако не нашли подтверждения распространенной информации.
В результате мужчина был признан виновным по статье "Клевета" и приговорен к 1 году и 3 месяцам тюремного заключения.