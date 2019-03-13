21:39 13 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Колючая проволока

Узбекистанец получил тюремный срок за клевету в соцсетях на хокима

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
Получить короткую ссылку
84701

Житель Хорезмской области опубликовал видеоролик, в котором рассказал о несправедливости по отношению к нему и его брату. Однако в правоохранительных органах заявили, что эти данные не соответствуют действительности, и мужчину посадили в тюрьму.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Житель Хорезмской области Узбекистана получил год и три месяца тюрьмы за клевету в адрес главы администрации, сообщает национальное информационное агентство УзА.

Мужчина разместил в одной из социальных сетей видео, в котором утверждал, что хоким Ханкинского района незаконно присвоил земельный участок площадью около 20 гектаров и продал его за 10 тысяч долларов. Он также обвинил чиновника в коррупции.

Председатель уголовного суда Ханкинского района Максудбек Киличев, комментируя данное обстоятельство, заявил, что правоохранительные органы изучили дело, однако не нашли подтверждения распространенной информации.

В результате мужчина был признан виновным по статье "Клевета" и приговорен к 1 году и 3 месяцам тюремного заключения.

Теги:
тюрьма, Клевета, Хорезмская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана
Опасная езда в Ташкенте
Лихач, который живет на крыше: опасная езда в Ташкенте - видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054