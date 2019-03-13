В Ташкенте ищут домушников, которые пробрались в квартиру через туалет

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Находчивые домушники лишили жительницу Ташкента ценного имущества, попав в ее квартиру через туалет.

"Двенадцатого марта в период с 8:00 до 16:00 часов в Чиланзарском районе неизвестные через шахту, проходящую через туалет, проникли в квартиру 28-летней Зилолы Х., откуда похитили 500 тысяч сумов и телевизор", — сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Воры скрылись с похищенным тем же путем. На каком этаже находится квартира Зилолы Х., не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по части 2 статьи 169 ("Кража") Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемых ищут.

В ГУВД напомнили: необходимо вешать замок на дверь подвала и регулярно проверять, закрыто ли помещение. Кроме того, рекомендуется устанавливать надежные замки на дверцы шахты в самой квартире.