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В Ташкенте ищут домушников, которые пробрались в квартиру через туалет

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Воры вынесли из квартиры крупную сумму и телевизор. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Находчивые домушники лишили жительницу Ташкента ценного имущества, попав в ее квартиру через туалет. 

"Двенадцатого марта в период с 8:00 до 16:00 часов в Чиланзарском районе неизвестные через шахту, проходящую через туалет, проникли в квартиру 28-летней Зилолы Х., откуда похитили 500 тысяч сумов и телевизор", — сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Воры скрылись с похищенным тем же путем. На каком этаже находится квартира Зилолы Х., не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по части 2 статьи 169 ("Кража") Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемых ищут.

В ГУВД напомнили: необходимо вешать замок на дверь подвала и регулярно проверять, закрыто ли помещение. Кроме того, рекомендуется устанавливать надежные замки на дверцы шахты в самой квартире.

Теги:
уголовное дело, Кража, ГУВД Ташкента, Туалет



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